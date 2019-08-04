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Körfez'de yeni kriz! İran el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıkladı

DÜNYA 04.08.2019, 12:50 Enes Subaşı
Körfez'de yeni kriz! İran el koydu
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Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, İran'ın Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koyduğu ve tankerin ismi açıklanmayan bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi.
 
Irna’da yer alan habere göre, el koyulan gemi Buşehr limanına götürülürken; el koyulan 7 bin litre yakıtın ise İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’ne (NIOPDC) gönderildiği belirtildi.
 

#körfez
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