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Körfez'de yeni kriz! İran el koydu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle yabancı bir petrol tankerine el konulduğu açıkladı
DÜNYA 04.08.2019, 12:50 Enes Subaşı
Reuters'ın son dakika koduyla duyurduğu haberde, İran'ın Basra Körfezi'nde yabancı bir tankere el koyduğu ve tankerin ismi açıklanmayan bazı Arap ülkelerine kaçak petrol taşıdığı ifade edildi.
Irna’da yer alan habere göre, el koyulan gemi Buşehr limanına götürülürken; el koyulan 7 bin litre yakıtın ise İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’ne (NIOPDC) gönderildiği belirtildi.
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