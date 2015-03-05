Köpekli işkenceye soruşturma

05 Mart 2015 Perşembe 13:02
İSRAİL Ordusu Sözcüsü Avichay Adrae, olay hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail askerlerine ait köpeğin Filistinli gence saldırı görüntüleri hakkında soruşturma açılması konusunda talimat verdi" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın bugün sonuçlanmasının emredildiğinin belirtildiği açıklamada, "Askerlerin beklentilerinin aksine olaya ciddi bakılmaktadır. Bir daha böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınacak" denildi.
Aşırı milliyetçi İsrailli siyasetçi Michael Ben Ari'nin Facebook sayfasında paylaştığı Filistinli Hamza Ebu Haşim'in (16) iki asker köpeğinin saldırısına uğradığı görüntüler, büyük tepki toplamıştı. Videoda, köpeğe İbranice olarak çocuğu ısırması emrini veren askerlerin, "Şimdi söyle bakalım korkak kimmiş?" diye bağırdığı, bunun üzerine Filistinli çocuğun ağladığı görüntüler yer alıyordu. Ben Ari'nin videonun altına "Askerler, küçük teröriste ders veriyor" yazdığı ancak tepkiler üzerine görüntüyü sildiği öne sürülmüştü.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 12:03