Köpekli işkenceye soruşturma

İSRAİL Ordusu Sözcüsü Avichay Adrae, olay hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail askerlerine ait köpeğin Filistinli gence saldırı görüntüleri hakkında soruşturma açılması konusunda talimat verdi" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın bugün sonuçlanmasının emredildiğinin belirtildiği açıklamada, "Askerlerin beklentilerinin aksine olaya ciddi bakılmaktadır. Bir daha böyle olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemler alınacak" denildi.