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Kopan el başparmağının yerine ayak başparmağını diktiler

Avustralya'da el başparmağı bir boğa tarafından kopartılan gencin ayak başparmağı eline dikildi

Kopan el başparmağının yerine ayak başparmağını diktiler

Avustralya'da el başparmağı bir boğa tarafından kopartılan gencin ayak başparmağı eline dikildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:28
Kopan el başparmağının yerine ayak başparmağını diktiler
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20 yaşındaki Zac Mitchell, geçen Nisan'da ülkenin batısındaki bir çiftlikte çalışırken yaralanmıştı. Zac Mitchell olayı "Bir boğa ellerime vurup çite sıkıştırdı" sözleriyle anlattı.Mitchell önce el başparmağının yerine dikilmesi için iki başarısız ameliyat geçirdi. Daha sonraysa doktorlar 8 saat süren bir ameliyatla gencin ayak başparmağını alıp, eline diktiler.Mesai arkadaşlarının olayın hemen ardından kopan el başparmağını korumaya çalıştıklarını anlatan Mitchell, "Biraz buzla beraber bir soğutucuya koydular" dedi. Mitchell daha sonra Perth kentindeki bir hastaneye götürüldü ancak el başparmağını kurtarma çabalarından sonuç alınamadı.

'BAŞPARMAK YOKSA EL İŞLEVİNİ BÜYÜK ORANDA KAYBEDİYOR'

Mitchell başta istememesine karşın, iki hafta önce Sydney Göz Hastanesi'nde yapılan ameliyata razı oldu. Estetik Cerrah Sean Nicklin, "Çılgınca bir fikir. Hastalar vücutlarının başka bir yerinden yara almak istemiyor. Ancak dört sağlam parmağınız olsa bile, onları tutup kaldıracak bir başparmağınız yoksa eliniz işlevinin önemli bir kısmını kaybetmiştir" dedi.Mitchell'ın 12 aylık bir rehabilitasyon sürecinden sonra çiftlikteki işine dönmesi bekleniyor. Sydney Göz Hastanesi, Mitchell'da olduğu gibi bütün bir ayak başparmağını nakletmenin nadir görülen bir durum olduğunu açıkladı.Doktor Nicklin "Çok insan ayak başparmağı olmayınca yürümelerinin ve dengelerinin çok büyük oranda etkileneceğini sanar. Ama genelde pek öyle olmaz" dedi.Mitchell'ın annesi Karen da oğlunun iyileşme sürecinin iyi geliştiğini belirterek, "Ameliyatın üzerinden iki hafta geçti ve yürümesi neredeyse normale döndü" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AvustralyaTıpSağlık
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