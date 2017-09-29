Kontrolü kaybedince ağaçlık alana uçtular

FAS'TA motosiklet sürücüsü, aracın kontrolünü kaybedince arkasında oturan arkadaşı ile birlikte ağaçlık alana uçtu. O anlar bir otomobile ait güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, şahısların akıbeti konusunda ise bir bilgi edinilemedi.