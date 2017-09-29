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Kontrolü kaybedince ağaçlık alana uçtular

Motosikletin kontrolünü kaybedince ağaçlık alana uçtular

Kontrolü kaybedince ağaçlık alana uçtular

Motosikletin kontrolünü kaybedince ağaçlık alana uçtular

29 Eylül 2017 Cuma 12:46
Kontrolü kaybedince ağaçlık alana uçtular
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FAS'TA motosiklet sürücüsü, aracın kontrolünü kaybedince arkasında oturan arkadaşı ile birlikte ağaçlık alana uçtu. O anlar bir otomobile ait güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, şahısların akıbeti konusunda ise bir bilgi edinilemedi.

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Motosiklet SürücüsüAğaçlıkOtomobilGüvenlik Kamerası
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