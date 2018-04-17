Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 16 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5 kişiden biri...
Türkiye'de büyük tehlike! Her 5...

Kontrol hastası genç kızın sevgilisine yaptıkları dudak uçuklattı

İngiltere'de kontrol bağımlısı genç kadın, erkek arkadaşını vücudunun birçok yerinden yaralamaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki kadının sevgilisine yaptığı işkenceler ağızları açık bıraktı

Kontrol hastası genç kızın sevgilisine yaptıkları dudak uçuklattı

İngiltere'de kontrol bağımlısı genç kadın, erkek arkadaşını vücudunun birçok yerinden yaralamaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki kadının sevgilisine yaptığı işkenceler ağızları açık bıraktı

17 Nisan 2018 Salı 17:17
Kontrol hastası genç kızın sevgilisine yaptıkları dudak uçuklattı
banner404

İNGİLTERE'DE, Facebook hesabını ele geçirdiği erkek arkadaşını sosyal hayatından, arkadaşlarından bile izole eden genç kadının işkencelerinin bununla da sınırlı olmadığı anlaşıldı.
KIYAFETLERİNE BİLE KARIŞTI
22 yaşındaki Jordan Worth isimli kadın; sokağa nasıl bir kıyafetle dahi çıkacağına karar verdiği erkek arkadaşını bıçakladı ve kaynar su ile haşladı.
HASTANEYE GİTMESİNİ BİLE ENGELLEMİŞ
2012 yılında 16 yaşındayken ilişkiye başlayan çift; genç kadının artan şiddet yanlısı hareketleri ile mahkemelik oldu. Yaşananlar mahkemede bir bir anlatıldı. Genç kızın sadist davranışları arasında erkek arkadaşının üzerine kesici aletler fırlatmak, bıçakla yaralamak ve hatta hastaneye gitmesini dahi engellemek yer alıyor.
GENÇ ADAM ÇIĞLIKLAR İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞ
Çiftin komşuları ise tanık olarak duruşmaya katıldı. Genç kadının şiddet eylemlerine tanık olduklarını belirten komşular, genç adamın "Üzerimden çekil, bana bunları daha fazla yapma" diyen çığlılarını duyduklarını belirttiler.
Genç kadın duruşmanın ardından tutuklandı ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKontrol Hastası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vücudu alev alev yanıyor ama mesleğinden vazgeçmiyor!
Vücudu alev alev yanıyor ama mesleğinden vazgeçmiyor!
Efsane sporcu 40 yaş küçük sevgilisiyle ilişkiye girerken felç geçirdi
Efsane sporcu 40 yaş küçük sevgilisiyle ilişkiye girerken felç geçirdi
Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı
Hocaya kızan taraftar, sahaya horoz fırlattı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim