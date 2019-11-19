Konsoloslukta çalışan Türkler, Cadılar Bayramı'nda zemzemle dalga geçti

31 EKİM'DE Halloween (Cadılar Bayramı) kutlaması sırasında ABD Adana Konsolosluğu'nda çalıştığı iddia edilen Türk personellerin dini değerlerle dalga geçmesi büyük tepki aldı. Zemzem suyunu alaya alan genç kadının görüntüsü sosyal medyada infial yarattı.

TÜRK PERSONELLER ZEMZEM SUYUYLA DALGA GEÇTİ

Görüntülerde Halloween kutlamalarında genç kadın elindeki zemzem suyunu göstererek, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz arkadaşlar. Bunu için arının, sonra hayatınıza bakın" diyor. Dalga geçer bir üslupla bu anları kameraya alan genç kadının yanındaki arkadaşı ise alkollü içeceği içerek "Bunu da için" şeklinde konuşuyor.

ALKOLÜ GÖSTERİP, "ZEMZEM Mİ İÇİYORSUN" DEDİ

Ayrıca alkol içen arkadaşına seslenen kadın, "Napıyorsun hacım ya elindeki ne? Alkol değil mi o zemzem suyu mu içiyorsun?" ifadelerini kullanıyor.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar görüntüleri, "Terbiyesizlik" olarak dile getirdi.