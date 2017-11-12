Konser alanında bombalı saldırı: 7 ölü, 20 yaralı

ORTA Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de konser alanında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Orta Afrika Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Henri Wanzet Linguissara, motorsikletli iki kişinin konser alanına geldiğini, kalabalığın üzerine el bombası attığını bildirdi.
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