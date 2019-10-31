Komşuda ortalık kan gölüne döndü! 20 ölü, 858 yaralı
Irak'ın Kerbela kentinde hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Polisin göstericilere ateş açması sonucu 20 kişi öldü, 858 kişi yaralandı.
IRAK'IN güneyindeki Kerbela kentinde güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için açtığı ateş sonucu 20 kişi hayatını kaybetti. Irak'ta işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle başlayan gösteriler, hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı, uyarıları ve reform vaatlerine rağmen 4. gününde de devam ediyor. Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde valilik binası önünde toplanan protestoculara güvenlik güçlerinin rastgele ateş açması sonucu en az 20 kişinin öldüğü belirtildi. Olaylarda 858 kişi yaralandı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için açtığı ateş anını ve Kerbela hastanesinde bulunan cesetlerin görüntülerini paylaştı. Zikar kentinde ise valilik binası önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı.
BAĞDAT'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI HALKI SOKAĞA DÖKTÜ
Bağdat'ta protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı'nda gece boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen yüz binlerce kişi toplandı. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye ulaşmak için Cumhuriyet Köprüsü karşısında toplanan kalabalık, bölgede bulunan binaların çatılarına çıktı. Cumhuriyet Köprüsü karşısındaki Türk lokantasının çatısına çıkan protestocular, karşı yakadaki güvenlik güçlerini vurmak için mancınık kullandı. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasında ateş hattı niteliği taşıyan Cumhuriyet Köprüsü, adeta savaş meydanlarını andırdı. Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybederken 112 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında üniversiteli bir genç kızın da bulunduğu öğrenildi. Tıp fakültesi öğrencisi Nur Mervan, başına isabet eden gaz bombası nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Irak'ta 4. gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e çıktığını duyurmuştu. Ancak Irak basınında ölü sayısının 100'e yakın olduğu bildiriliyor.
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