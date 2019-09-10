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Komşuda ’Aşure Günü’ faciası: 31 ölü, 100 yaralı

Irak'ın Kerbela şehrindeki Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda en az 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

DÜNYA 10.09.2019, 19:00 10.09.2019, 19:42
Komşuda ’Aşure Günü’ faciası: 31 ölü, 100 yaralı
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IRAK'IN Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, Kerbela'daki Aşure Günü etkinliği kapsamında düzenlenen "Tuveriç Koşusu" sırasında izdiham yaşandığını belirtti. Bedir, izdiham sonucu 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır 100 kişinin yaralandığını aktardı.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Tarihe Kerbela Vakası şeklinde geçen olay, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid'in, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'den kendisine biat etmesini istemesiyle başladı.İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından şehit edildi.İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

#Yaralı #Ölü #aşure günü #Kerbela #Irak
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