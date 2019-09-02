Komşu ülkede flaş istifa! Başbakan görevi bıraktı

GÜRCİSTAN Başbakanı Bakhtadze mesajında, “2018’de Gürcistan Başbakanı görevine gelmemin amacı ve ana hedefi, ülkenin gelişmesi ve gelecek yıllarda ulusal hedeflerimize ulaşılmasını sağlamaktı. Aynı zamanda stratejik bir kalkınma sistemi oluşturmak ve uygulamaktı. Tüm bunlar gerçekleşti. İstifa etmeye karar verdim. Çünkü bu aşamadaki görevimi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Seleflerime ve yeni Başbakana başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.