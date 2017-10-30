komşu ülke hükümetinde istifa

BULGARİSTAN Sağlık Bakanı Nikolay Petrov'un görevinden istifa ettiği bildirildi.



Maliye Bakanı Vladislav Goranov, kabine toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Bakan Petrov’un Başbakan Boyko Borisov ile baş başa görüştüğünü ve görüşmede Petrov'un istifa dilekçesini Başbakan'a sunduğunu aktardı.

Goranov, Petrov'un istifasının Başbakan Borisov tarafından kabul edildiğini belirtti.



Basında çıkan haberlerde Bakan Petrov'un, Bulgaristan Askeri Akademisi Hastanesi müdürü iken damadının şirketine bazı kolaylıklar sağladığı ileri sürülmüştü.



İddialar üzerine Petrov, itibarını temiz tutmak için istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

