komşu ülke hükümetinde istifa

BULGARİSTAN Sağlık Bakanı Nikolay Petrov'un görevinden istifa ettiği bildirildi.
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, kabine toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, Bakan Petrov’un Başbakan Boyko Borisov ile baş başa görüştüğünü ve görüşmede Petrov'un istifa dilekçesini Başbakan'a sunduğunu aktardı.
Goranov, Petrov'un istifasının Başbakan Borisov tarafından kabul edildiğini belirtti.
Basında çıkan haberlerde Bakan Petrov'un, Bulgaristan Askeri Akademisi Hastanesi müdürü iken damadının şirketine bazı kolaylıklar sağladığı ileri sürülmüştü.
İddialar üzerine Petrov, itibarını temiz tutmak için istifa etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.