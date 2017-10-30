Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108467
ALTIN
155.389
DOLAR
3.7882
STERLİN
4.9963
EURO
4.4092
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek nakli yapıldı
Kadın hastaya vajinal yolla böbrek...
30 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
30 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Komşu ülke hükümetinde istifa

Sağlık Bakanı Nikolay Petrov'un istifa ettiği açıklandı

Komşu ülke hükümetinde istifa

Sağlık Bakanı Nikolay Petrov'un istifa ettiği açıklandı

30 Ekim 2017 Pazartesi 18:38
Komşu ülke hükümetinde istifa
banner404

BULGARİSTAN Sağlık Bakanı Nikolay Petrov'un görevinden  istifa ettiği bildirildi. 
 
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, kabine toplantısı öncesinde basına  yaptığı açıklamada, Bakan Petrov’un Başbakan Boyko Borisov ile baş başa  görüştüğünü ve görüşmede Petrov'un istifa dilekçesini Başbakan'a sunduğunu  aktardı.
Goranov, Petrov'un istifasının Başbakan Borisov tarafından kabul  edildiğini belirtti.
 
Basında çıkan haberlerde Bakan Petrov'un, Bulgaristan Askeri Akademisi  Hastanesi müdürü iken damadının şirketine bazı kolaylıklar sağladığı ileri  sürülmüştü.
 
İddialar üzerine Petrov, itibarını temiz tutmak için istifa etmeye  hazır olduğunu açıklamıştı.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
komşu ülke hükümetinde istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın eski kampanya müdürü teslim oldu!
Trump'ın eski kampanya müdürü teslim oldu!
İsrail Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü
İsrail Gazze sınırındaki bir tüneli patlattı: 5 ölü
Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak
Putin'e karşı yeni rakip! Rusya başkanlığına aday olacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim