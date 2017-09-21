Koltuğu bıraktılar, şimdi paraya para demiyorlar!

ABD'de 20 Ocak'ta halefi Donald Trump'a başkanlık görevini devreden Barack Obama, kendine yeni bir kariyer yolu çizdi. 56 yaşındaki eski başkan, konferanslara konuşmacı olarak katılıp geçimini sağlayacak.

Bir finans şirketinin düzenleyeceği sağlık sempozyumunun konuşmacısı olan Obama, 2 saatlik konferans için tam 400 bin dolar alacak. Obama'nın sempozyumda 2010 yılında yaptığı sağlık reformunu anlatacağı belirtildi.

Fransa'da bu yıl yapılan seçimlerde Cumhuriyetçilerin önseçimini kaybedip siyasete veda eden eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy turizme atıldı. 62 yaşındaki Sarkozy, bir otel zincirinin yönetim kurulunda göreve başladı.

Eskicumhurbaşkanı bu işten 40 bin Euro kazanacak. Ayrıca bu ay Lyon kentinde bir tur operatörünün sempozyumuna katılacak olan Sarkozy'ye 100 bin Euro ödenecek. Sarkozy'nin markanın bilinirliğini artıracağı belirtildi.