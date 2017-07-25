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Kolombiya'da tarih yeniden yazılıyor! FARC parti kuruyor

Batı yarımkürenin en uzun savaşını bitiren ülkenin en büyük gerilla örgütü, 1 Eylül'de yeni partiyi tarihi Bolivar Meydanı'nda tanıtacak

Kolombiya'da tarih yeniden yazılıyor! FARC parti kuruyor

Batı yarımkürenin en uzun savaşını bitiren ülkenin en büyük gerilla örgütü, 1 Eylül'de yeni partiyi tarihi Bolivar Meydanı'nda tanıtacak

25 Temmuz 2017 Salı 12:09
Kolombiya'da tarih yeniden yazılıyor! FARC parti kuruyor
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KOLOMBİYA Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), ülkedeki siyasi mücadelede yer almak için parti kuruyor.Yarım yüzyılı aşan iç savaşın ardından barış anlaşması imzalayıp silah bırakan örgüt, yeni partiyi başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı'nda 1 Eylül tarihinde duyuracak.Carlos Antonio Lozada, parti çalışmalarıyla  ilgili basın açıklaması yaptı.Barış müzakerelerinde FARC'ı temsil eden Ivan Marquez, gelecek ay sonunda yol haritasının belirleneceği bir kuruluş kongresi düzenleyeceklerini söyledi.FARC'ın siyasi hayata atılması, Kolombiya tarihini de kökünden değiştirecek.Örgüt, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran'da elindeki son silahı da Birleşmiş Milletler'e (BM) törenle teslim etti. 17 Mart'ta 140 silahını teslim eden FARC, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.Kolombiya'da 52 yıl süren iç savaşta 260 bin insan can verdi. Çatışmalar, 6 milyondan fazla kişinin de göç etmesine neden oldu.

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