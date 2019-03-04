Koli bandına sarılı halde 1500 kaplumbağa bulundu

Filipinler polisi Manila Havalimanı'nda koli bandıyla sarılmış halde 1500 kaplumbağa buldu.

Koli bandına sarılı halde 1500 kaplumbağa bulundu
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DÖRT adet sahipsiz valizden çıkan kaplumbağaların toplam değerinin yaklaşık 87 bin dolar olduğu belirtildi. Manila emniyeti, valizlerin sahibinin ülkede hayvan kaçakçılığına verilen ağır cezaları öğrendikten sonra valizleri terk edip kaçtığını sanıyor. Aralarında türü tehlikede olan Sulcata kaplumbağalarının da bulunduğu birçok farklı cinsten 1529 kaplumbağa, havalimanının gelen yolcu bölümünde bulundu. Valizlerin sahibi yakalanırsa 2 yıl hapis ve 4.000 dolar para cezasına çarptırılması olası.  Gümrük idaresinden yapılan açıklamada, kaplumbağalarla dolu valizleri terk eden kişinin Filipinler vatandaşı olduğunu ve Filipinler Havayolları'nın Hong Kong - Manila uçağından indiğini ifade etti. Kaplumbağaların tümü Vahşi Hayvan Kaçakçılığı ile Mücadele birimine teslim edildi. Kaplumbağalar evcil hayvan olarak alınabiliyor ya da Asya mutfağında yiyecek olarak kullanılıyor. Bazı Asya ülkelerinde, kaplumbağa etinin cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

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