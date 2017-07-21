Kolera salgını: 17 ölü

NİJERYA 'NIN Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kwara Eyaleti'nde bin 617 kişide kolera tespit edildi. Hastalık nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, salgından 1 ile 5 yaş arası 460 çocuğun etkilendiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temizliğe önem verilmesi istenen açıklamada, sulu ishal vakalarının görülmesi durumunda sağlık merkezlerine başvurulması çağrısı yapıldı.

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