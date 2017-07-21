'Kokainim çalındı' ihbarı yapan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

35 yaşındaki Blackmon, polisi arayarak arabasını hırsızlar tarafından soyulduğunu söyledi. Blackmon ayrıca 50 dolar nakitin yanı sıra 7 gram kokainin de çalındığını belirtti. Florida'daki Okaloosa Bölgesi Şerif Ofisi, Facebook üzerinden paylaştığı mesajda Blackmon'un ihbar telefonunda kendisini polise 'uyuşturucu satıcısı' olarak tanıttığını açıkladı.Yapılan aramada, arabada bir poşet daha kokainin yanı sıra taş kokain de bulundu. Blackmon, "uyuşturucu satmak" ve "tutuklanmaya şiddet göstermeden direnmek" suçlarından tutuklu olarak yargılanacak.