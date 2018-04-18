Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!
Uzaya giden Tesla'da yerli parça!

Kocasının metresini mağazada bastı, elbiselerini soyup saçlarını kesti

Çin'de kocasının metresini bir mağazada yakalayan eş, arkadaşlarının yardımıyla önce kadını soydu daha sonra makasla saçlarını kesti

Kocasının metresini mağazada bastı, elbiselerini soyup saçlarını kesti

Çin'de kocasının metresini bir mağazada yakalayan eş, arkadaşlarının yardımıyla önce kadını soydu daha sonra makasla saçlarını kesti

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:20
Kocasının metresini mağazada bastı, elbiselerini soyup saçlarını kesti
banner404

ÇİN'DE kocasının metresini bir kıyafet mağazasında yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti. O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
çinöfkeli Eş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaş farkı 53! Oğlunun cenazesinde tanıştığı genç ile evlendi
Yaş farkı 53! Oğlunun cenazesinde tanıştığı genç ile evlendi
Çete 7 yaşındaki çocuğa günlerce tecavüz edip öldürdü
Çete 7 yaşındaki çocuğa günlerce tecavüz edip öldürdü
ABD'liler, Trump'ın Türkiye tweetiyle sosyal medyadan dalga geçti
ABD'liler, Trump'ın Türkiye tweetiyle sosyal medyadan dalga geçti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim