Kocasının metresini mağazada bastı, elbiselerini soyup saçlarını kesti

ÇİN'DE kocasının metresini bir kıyafet mağazasında yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti. O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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