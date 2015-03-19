Kocasının başına öyle bir şey sapladı ki...

SUUDİ Arabistan'da eşiyle kavga eden kadın, adamın başına defalarca topuklu ayakkabıyla vurdu. Arabistan'ın Al-Jebil kentinde kavga ettiği eşi tarafından kafasına topuklu ayakkabı saplanan bir adam hastaneye sevk edildi.

AYAKKABININ TOPUĞU SAPLANDI

Çiftin, tartıştığı sırada kadının defalarca ayakkabıyla vurması sonucu sivri topuğun adamın kafasına saplandığı belirtildi. Habertürk'ün haberine göre, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın Avrupa'da çekilmiş olduğu iddia edilse de sosyal medya kullanıcıları “Bu fotoğraf bize kocalarımızdan intikam almak için büyük ve karmaşık aletlere ihtiyacımız olmadığını gösteriyor” şeklinde yorumlarda bulundu.



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