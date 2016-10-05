Koalisyon uçakları "yanlışlıkla" vurdu! 20 ölü

IRAK'IN Musul kentinde uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının Iraklı Sünni aşiretlerin desteklediği Haşdu'l Aşair'e bağlı güçleri "yanlışlıkla" vurması sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Musul'un güneyindeki Haşdu'l Aşair komutanı Şeyh Nezhanu's Sahr El Lehibi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının Musul'un güneyinde Kayyara nahiyesi yakınlarındaki Haraib Cabr köyündeki Haşdu'l Aşair'e bağlı güçleri yanlışlıkla vurması sonucu 20 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Terör örgütü DAEŞ'in de Haraib Cabr köyü ve El Hac Ali köyüne saldırı düzenlediğini belirten Lehibi, çıkan çatışmada 4 DAEŞ militanının öldüğünü söyledi.

Irak ordusu, 25 Ağustos'ta Musul kent merkezinden 69 kilometre mesafede yer alan stratejik Kayyara nahiyesini DAEŞ'ten geri almıştı.



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