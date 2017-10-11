Koalisyon uçağı sivilleri vurdu: 14 ölü

"RAKKA Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir savaş uçağının, Humus'un Tedmur ilçesinde, Rakka kentine göç eden iki aileye düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü belirtildi.



Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı hava saldırılarında şimdiye kadar 674'ü çocuk, 504'ü kadın 2 bin 286 sivilin öldüğünü duyurdu.



ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Eylül 2014'te Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında operasyonlara başlamıştı.

