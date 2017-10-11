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Koalisyon uçağı sivilleri vurdu: 14 ölü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin öldüğü bildirildi

Koalisyon uçağı sivilleri vurdu: 14 ölü

Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki Rakka kentinde düzenlenen hava saldırısında 14 sivilin öldüğü bildirildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 23:38
Koalisyon uçağı sivilleri vurdu: 14 ölü
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"RAKKA Sessizce Katlediliyor" isimli aktivist ağının sosyal medyadan  yaptığı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait bir savaş  uçağının, Humus'un Tedmur ilçesinde, Rakka kentine göç eden iki aileye  düzenlediği hava saldırısında 14 sivilin öldüğü belirtildi.
 
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ülkede ABD öncülüğündeki koalisyon  güçlerinin 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlattığı hava saldırılarında  şimdiye kadar 674'ü çocuk, 504'ü kadın 2 bin 286 sivilin öldüğünü duyurdu.
 
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 23 Eylül 2014'te Suriye'de DEAŞ  ile mücadele kapsamında operasyonlara başlamıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KoalisyonRakka
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