Koalisyon konvoyuna bombalı saldırı!

BİRLEŞİK Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada "1 Ekim'de Irak’ta araçlarına el yapımı patlayıcı isabet etmesi sonucu bir koalisyon askeri öldü, bir asker yaralandı. Ölen ve yaralanan askerlerin kimliği, yakınlarına bilgi verilene kadar duyurulmayacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada olayın Irak’ın hangi bölgesinde meydana geldiğine yönelik de ayrıntı verilmedi.
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