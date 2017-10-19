Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108434
ALTIN
151.502
DOLAR
3.6574
STERLİN
4.8204
EURO
4.3301
20 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
20 Ekim 2017 Alanya -...
Beyin ödemi her yaş için risk!
Beyin ödemi her yaş için...
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
banner468

Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle hükümet kurulması konusunda bugün Hür Demokrat Parti (FDP) ile Yeşiller, kendi aralarında bir ön görüşme gerçekleştirdi

Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle hükümet kurulması konusunda bugün Hür Demokrat Parti (FDP) ile Yeşiller, kendi aralarında bir ön görüşme gerçekleştirdi

19 Ekim 2017 Perşembe 19:43
Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları
banner404

FEDERAL Meclisin (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft"  binasında yapılan görüşmeye FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Yeşiller Partisi  Eşbaşkanı Cem Özdemir ile Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt'ın yanı  sıra iki partiden heyetler katıldı.
Görüşmenin ardından açıklama yapan FDP Genel Sekreteri Nicola Beer,  toplantının olumlu havada geçtiğini belirterek, görüşmenin "birbirini dinleme"  çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.
 
İki parti arasında görüş ayrılıklarının bulunduğuna da vurgu yapan  Beer, bir kısım konuda uzun bir yolun gidilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını kaydetti.
 
Yeşillerin Genel Sekreteri Michael Kellner de saygı çerçevesinde bir  görüşme yapıldığını belirterek, iki partinin de ön görüşmelerin uzun süreceğini  bildiğini ifade etti.
 
Kellner, FDP ve Yeşillerin, hükümet kurulması durumunda CDU/CSU'nun  peşine düşülmemesi görüşünü paylaştıklarını aktardı.
 
Hükümet kurma çalışmaları kapsamında CDU/CSU, dün FDP ve Yeşiller ile  ayrı ayrı ön görüşme yapmıştı.
 
Yarın  da CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte "büyük toplantıda"  masaya oturacak.
 
Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimlerden sonra meclisteki milletvekili  aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulamıyor.
 
Sosyal Demokrat Parti'nin gelecek dönem muhalefette kalacağını  açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80  sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşiller'in ortaklık yapması gerekiyor.
 
Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin  (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika  koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HükümetiKoalisyonHristiyan BirlikHükümet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Kralı'ndan flaş hadis kararı!
Suudi Kralı'ndan flaş hadis kararı!
Putin'den son dakika çıkışı: 'Sizin yüzünüzden!'
Putin'den son dakika çıkışı: 'Sizin yüzünüzden!'
Cersei'den bomba itiraf: Asonsöre bindik ve birden...
Cersei'den bomba itiraf: Asonsöre bindik ve birden...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim