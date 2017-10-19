Koalisyon hükümeti kurma çalışmaları

FEDERAL Meclisin (Bundestag) yanındaki "Parlamentarische Gesellschaft" binasında yapılan görüşmeye FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ile Meclis Grubu Eşbaşkanı Katrin Göring Eckardt'ın yanı sıra iki partiden heyetler katıldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan FDP Genel Sekreteri Nicola Beer, toplantının olumlu havada geçtiğini belirterek, görüşmenin "birbirini dinleme" çerçevesinde şekillendiğini ifade etti.



İki parti arasında görüş ayrılıklarının bulunduğuna da vurgu yapan Beer, bir kısım konuda uzun bir yolun gidilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını kaydetti.



Yeşillerin Genel Sekreteri Michael Kellner de saygı çerçevesinde bir görüşme yapıldığını belirterek, iki partinin de ön görüşmelerin uzun süreceğini bildiğini ifade etti.



Kellner, FDP ve Yeşillerin, hükümet kurulması durumunda CDU/CSU'nun peşine düşülmemesi görüşünü paylaştıklarını aktardı.



Hükümet kurma çalışmaları kapsamında CDU/CSU, dün FDP ve Yeşiller ile ayrı ayrı ön görüşme yapmıştı.



Yarın da CDU/CSU, FDP ve Yeşiller hep birlikte "büyük toplantıda" masaya oturacak.



Ülkede 24 Eylül'deki genel seçimlerden sonra meclisteki milletvekili aritmetiğine göre CDU/CSU'nun içinde yer almadığı bir hükümet kurulamıyor.



Sosyal Demokrat Parti'nin gelecek dönem muhalefette kalacağını açıklamasıyla hükümeti kurmak için 246 milletvekili bulunan CDU/CSU, 80 sandalyeli FDP ve 67 milletvekiline sahip Yeşiller'in ortaklık yapması gerekiyor.



Bu partilerin oluşturacağı hükümet seçeneği, partilerin renklerinin (siyah-sarı-yeşil) Jamaika bayrağını çağrıştırmasından dolayı "Jamaika koalisyonu" olarak nitelendiriliyor.

