Klozete atılan binlerce Euro tuvaleti tıkadı

DÜNYA genelinde tedavüldeki en değerli para olan 500 Euro'luk banknotlar İsviçre'de 4 tuvaleti tıkadı. İsviçre'nin Cenevre kentinde UBS bankası ile çevresindeki 3 restoranın tuvaletinde bulunan 500 euro'luk banknotların parçalanarak üstüne sifon çekildiği tespit edildi. Tıkanan tuvalet borularını açmak için binlerce euro harcandı.

200 CİVARINDA 500 EURO

Banknotların imha edilmesi İsviçre'de bir suç sayılmazken yetkililerin 'sıra dışı' gördükleri bu durumla ilgili araştırma yaptığı belirtildi. Cenevre savcılığı ofisinden yapılan açıklamada, "Bu banknotların nereden geldiğini ve bunlarla bir suç işlenip işlenmediğini öğrenmeye çalışıyoruz" denildi. Tuvaletlere atılan 500 Euro'ların 200 civarında olduğu ifade edildi.

İSPANYOL KADIN OLABİLİR

Öte yandan soruşturmacılar, banknotların, yıllar önce kiralık kasaya saklayan İspanyol bir kadına ait olduğundan şüphelendiklerini bildirdi. Kadının avukatının geçen ay polise gittiği ve sorguda 'çok az' bilgi verdiği öğrenildi. Avukatın, tuvaletlerinin tamir edilmesi için ödeme yaptığı da kaydedildi.

