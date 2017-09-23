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KKTC'den BM'ye "izolasyonları kaldırın" talebi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Görüşmemizde BM Genel Sekreteri'ne KKTC'ye uygulanan temelsiz izolasyona son verilmesini görmek istediğimizi belirttim." dedi

KKTC'den BM'ye "izolasyonları kaldırın" talebi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Görüşmemizde BM Genel Sekreteri'ne KKTC'ye uygulanan temelsiz izolasyona son verilmesini görmek istediğimizi belirttim." dedi

23 Eylül 2017 Cumartesi 23:55
KKTC'den BM'ye "izolasyonları kaldırın" talebi
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres ile İsviçre'deki müzakereleri ve bundan sonraki süreci ele aldıklarını söyledi.

Akıncı, "Güney Kıbrıs seçimleri öncesi dönem, yeni bir girişim için uygun atmosfer sunmuyor. Güney Kıbrıslı liderler bu süreçte ciddi kararlar alamazlar." diye konuştu. Akıncı, bu dönemde hem BM'nin hem de tarafların bugüne kadarki sürecin ve metodların neden başarısız olduğunu, farklı neler yapılabileceğini düşünmesi gerektiğini belirtti.

"Müzakereler ucu açık bir süreç olarak devam edemez." diyen Akıncı, müzakerelerin sonuca odaklı ve belirli bir süre planlaması içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Akıncı bu süreçte güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesine de devam edilebileceğini kaydederek, müzakerelerin kesilmesinin bunlara da son vermeyi gerektirmediğini bildirdi.

Guterres'ten Kıbrıs konusuyla şahsen ilgilenmesini talep ettiğini anlatan Akıncı, "Görüşmemizde BM Genel Sekreteri'ne, KKTC'ye uygulanan temelsiz izolasyona son verilmesini görmek istediğimizi belirttim." dedi.

"BM'den yeni bir adım beklemiyorum"

Akıncı, Rum tarafının müzakerelere hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine "Yeni girişim için zamanın uygun olmadığını söyledim. Bu süreçte BM'nin müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak için adım atmasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.

Rum tarafındaki seçimler sonuçlanana kadar beklenmesi gerektiğini kaydeden Akıncı, Kıbrıs Rum toplumunun çoğunluğunun, siyasi olarak eşit taraflardan oluşacak bir devlete hazır olmadıklarını üzülerek gördüğünü söyledi.

Güç paylaşımı ve iki eşit topluluk olduğu kabul edilmediği sürece ilerleme sağlanamayacağını vurgulayan Akıncı, "Problem görmezden gelince yok olmuyor. Kıbrıs problemi ortada. Dolayısıyla bunu nasıl çözeceğimizi bulmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs müzakerelerinin 1968'de başladığını ve üzerinden yarım yüzyıl geçtiğini anlatan Akıncı, "Aynı metodolojiyi tekrardan uygulamaya gerek yok." şeklinde konuştu.

"Belki 10 yıl sonra imkansız olacak"

Akıncı, zaman geçtikçe statükonun derinleştiğini ve çözüm umutlarının azaldığına dikkati çekerek, "Bugün sorunu çözmek 2004'e göre daha kolay değil. Belki 10 yıl sonra imkansız olacak." ifadelerini kullandı.

Rum halkı ve politikacılarının bir federasyon içinde iktidarı Türk tarafıyla paylaşmaya niyeti olmadığını gördüğünü dile getiren Akıncı, seçimler öncesi bir müzakere durumunun da bulunmayacağını söyledi.

Akıncı, güvenlik ve garanti konularındaki sorular üzerine, "Adada daha fazla güven inşa edildikçe daha az askere ihtiyaç olur. Daha fazla iş birliği inşa edilirse daha az garantiye ihtiyaç olur." dedi.

Türk tarafının süreç içinde asker sayısında önemli azaltmaya gitmeyi kabul ettiğini kaydeden Akıncı, ancak Rum tarafının ilk günden "sıfır asker ve sıfır garanti" istediğini belirterek, bunu kabul etmediklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiBMKKTCIzolasyonMustafa Akıncı
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