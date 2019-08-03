KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu! 250 lira zam geldi
Yavru vatan Kıbrıs'ta asgari ücrete zam geldi. Buna göre 250 TL artışla net asgari ücret 2 bin 958 TL oldu.
DÜNYA 03.08.2019, 16:43 Melike Temir
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi. Buna göre asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu.
BRÜT 3 BİN 150 TL OLARAK UYGULANIYORDU
KKTC'de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu. Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.
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