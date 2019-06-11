KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Doğu Akdeniz açıklaması

DOĞU Akdeniz'de süren gerginlikle ilgili son dakika bir açıklama geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor." dedi..