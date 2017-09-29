Kızını sevgilisiyle basan baba çılgına döndü, balyozla saldırdı!

İNGİLTERE Manchester kentinde erkek arkadaşıyla birlikte olan kız, hayatının şokunu yaşadı.

KIZININ ODASINDA KARŞILAŞTIĞI MANZARA İLE ÇILGINA DÖNDÜ

42 yaşındaki Hindistanlı işadamı Soruth Ali, sabaha karşı saat 5'te kızının odasından gelen sesler üzerine uyanıp sesin ne olduğu görmek için kızının odasına girince kızının erkek arkadaşı ile ilişkiye girdiğini görünce çılgına döndü.

KIZININ SEVGİLİSİNE BALYOZLA SALDIRDI

Baba eline aldığı balyoz ile kızının erkek arkadaşına vurmaya başladı ve evin dışına kadar kaçan çocuğun peşinden koşup cadde üzerinde vurmaya devam etti.

BABASINDAN DAYAK YİYEN KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Eve dönen baba, kızını döverek hastanelik etti. Babasından korkan kız, evden kaçıp polise sığındıktan sonra koruma altına alındı.

YILLAR ÖNCE TECAVÜZDEN YARGILANAN BABA BU KEZ ŞİDDETTEN CEZA ALDI

1995 yılında 15 yaşındaki bir kız öğrenciye tecavüz ettiği için 6 yıl hapis cezası alan baba, kızının erkek arkadaşını balyoz ile vurmak ve kızını dövmek suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından 14 ay hapis cezası aldı.