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Kızını ölüme hazırlamak için her gün mezara gidip yatıyor

Çin'de yaşayan Zhang Liyong, maddi imkansızlıklar yüzünden kısa bir ömrü kalan ancak tedavi ettiremediği Akdeniz Ateşi hastası kızı Zhang Ixinlei için bir mezar kazdı

Kızını ölüme hazırlamak için her gün mezara gidip yatıyor

Çin'de yaşayan Zhang Liyong, maddi imkansızlıklar yüzünden kısa bir ömrü kalan ancak tedavi ettiremediği Akdeniz Ateşi hastası kızı Zhang Ixinlei için bir mezar kazdı

13 Temmuz 2017 Perşembe 13:56
Kızını ölüme hazırlamak için her gün mezara gidip yatıyor
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ÇİFTÇİLİK yapan talihsiz adamın kızı ciddi bir kan hastalığıyla dünyaya geldi. Varını yoğunu 2 yaşındaki kızının tedavisine harcayan Zhang Liyong, bu güne kadar tedavi için toplamda yaklaşık 76 bin TL harcadı. Zhang Liyong'un aylık kazancı 287 pound ancak giderek artan masrafların altından artık kalkamıyor.
Baba Liyong, birçok kişiden borç aldıklarını bu nedenle de artık kimsenin borç vermek istemediğini söyledi. Liyong çifti, talihsiz bebeklerine kan nakli sağlamak için ikinci bir çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini ancak kan uysa da bu naklin gerçekleşmesini sağlayacak paralarının olmadığını açıkladı.
Masrafların altından kalkamadığı için kızını her gün mezara götürüyor. Liyong, "Sadece bu fikri bulabildim, onu buraya oynamaya getirdim. Huzur içinde yatacağı yer burası. Tek yapabileceğim şey ona her gün eşlik etmek olacak" dedi.

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