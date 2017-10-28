Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat!...
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
28 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
28 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Kız arkadaşını öldürüp yemişti! Mahkemeye çıkmıyor...

ABD'nin Indiana eyaletinde 2014 Eylül ayında kız arkadaşını öldürme ve bir vücut parçasını yeme suçundan tutuklanan Joseph Oberhansley, "zihinsel olarak yetkin olmadığı" gerekçesiyle mahkemeye çıkmayacak

Kız arkadaşını öldürüp yemişti! Mahkemeye çıkmıyor...

ABD'nin Indiana eyaletinde 2014 Eylül ayında kız arkadaşını öldürme ve bir vücut parçasını yeme suçundan tutuklanan Joseph Oberhansley, "zihinsel olarak yetkin olmadığı" gerekçesiyle mahkemeye çıkmayacak

28 Ekim 2017 Cumartesi 16:57
Kız arkadaşını öldürüp yemişti! Mahkemeye çıkmıyor...
banner404

2014 yılında gerçekleşen olayda, iddialara göre 36 yaşındaki Joseph Oberhansely, 46 yaşındaki eski sevgilisi Tammy Jo Blanton'ın zorla evine girdi. Savcılık, Oberhansely'nin eski sevgilisine tecavüz ettikten sonra Blanton'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve vücut parçalarının bir kısmını yediğini iddia etti.
İddialar üzerine savunma avukatları Brent Westerfeld and Bart Betteau,Şubat ayında Oberhansely'nin kendi savunmasını yapamayacak veya mahkeme ilerleyişini anlayamayacak bir durumda olmasıyla ilgili bir önerge sundu. Clark İlçesi Devre Mahkemesi Hakimi Vicki Carmichael, önergeyi doğrulamak için yetkinlik değerlendirmesi talep etti.
Psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hakim Vicki Carmichael, Oberhansely'nin "zihinsel olarak yetkin olmadığına" karar verdi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABDIndianaJoseph Oberhansley
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor
Nükleer denizaltında seks skandalı! Donanma çalkalanıyor
Genç model fazla çalışmaktan öldü
Genç model fazla çalışmaktan öldü
Türk öğrenciye "Başörtünü çıkar" diyen Alman Prof'un sınıfı boşaldı
Türk öğrenciye "Başörtünü çıkar" diyen Alman Prof'un sınıfı boşaldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim