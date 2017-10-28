Kız arkadaşını öldürüp yemişti! Mahkemeye çıkmıyor...

2014 yılında gerçekleşen olayda, iddialara göre 36 yaşındaki Joseph Oberhansely, 46 yaşındaki eski sevgilisi Tammy Jo Blanton'ın zorla evine girdi. Savcılık, Oberhansely'nin eski sevgilisine tecavüz ettikten sonra Blanton'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve vücut parçalarının bir kısmını yediğini iddia etti.

İddialar üzerine savunma avukatları Brent Westerfeld and Bart Betteau,Şubat ayında Oberhansely'nin kendi savunmasını yapamayacak veya mahkeme ilerleyişini anlayamayacak bir durumda olmasıyla ilgili bir önerge sundu. Clark İlçesi Devre Mahkemesi Hakimi Vicki Carmichael, önergeyi doğrulamak için yetkinlik değerlendirmesi talep etti.

Psikologlar ve psikiyatristler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hakim Vicki Carmichael, Oberhansely'nin "zihinsel olarak yetkin olmadığına" karar verdi.