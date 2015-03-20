'Kız arkadaşım bana tecavüz etti Hakim Bey'

The Mirror'ın haberinde sadece Thomas adıyla anılan 49 yaşındaki adam, mahkemedeki ifadesinde, evinde kanepede uyandığında "sevgilisini üzerinde bulduğunu" söyledi. Thomas, "Kısırlaştırma operasyonu geçirdiğinden bu yana kadın üstte olduğunda canının yandığını" da sözlerine ekledi. Duruşma esnasında şaşkınlığını gizleyemeyen Yargıç Leberecht Staupe, "İtiraf etmeliyim ki böyle bir dava görmedim" diyerek şunu söyledi: "Cinsel meselelerde genellikle sanık sandalyesinde erkekler oturur." Haberde Cecelia olarak anılan 39 yaşındaki kadın ise "seks" yüzünden mahkemeye düşeceğini asla düşünemeyeceğini belirterek "Ben daha önce kimseyle; kilerde, balkonda, bu kadar sevişmedim. Fakat kimsenin de canı yanmamıştı" dedi. Kararını açıklayan Yargıç Staupe ise "Belki de hoşuna gitti ve rüyada olduğunu sandı" diyerek Thomas'ın şikâyetini geri çevirdi.







