Kıyaya vuran deniz canavarını gömemeyince tekrar denize bıraktılar

FİLİPİNLER'DE karaya vuran canlının ne olduğu çözülemedi.
GÖRÜNCE HERKES ŞAŞKINLIK YAŞADI
Filipinlerin Maasin şehrinde denize giren kişiler kıyıya vuran dev deniz canavarını görünce büyük şaşkınlık yaşadılar.
NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMEDİ
Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bir savaş uçağı büyüklüğünde olan canavarın üzerinde inceleme yapan bilim adamları yaratığın türü hakkında bir bilgiye ulaşamadı.
ÖLMÜŞ BİR BALİNA OLABİLİR
Bazı bilim adamları ise cesedin uzun süre önce ölmüş bir balinaya ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler.
"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"
Fotoğrafı çeken kişi , canavrı görür görmez denize girip canavarın fotoğrafını çektiğini, hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü ve canavarın uzun bir süre önce öldüğü için çok kötü koktuğunu söyledi.
TEKRAR DENİZE BIRAKILDI
Canavar, çok büyük olduğu için toprağa gömülmedi ve görevliler tarafından tekrar suya atıldı.
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