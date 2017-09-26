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Kıyaya vuran deniz canavarını gömemeyince tekrar denize bıraktılar

Filipinler'de oldukça büyük ve ne olduğu çözülemeyen bir canlı karaya vurdu. Dev deniz canavarı, çok büyük olduğu için toprağa gömülmedi ve tekrar suya bırakıldı

Kıyaya vuran deniz canavarını gömemeyince tekrar denize bıraktılar

Filipinler'de oldukça büyük ve ne olduğu çözülemeyen bir canlı karaya vurdu. Dev deniz canavarı, çok büyük olduğu için toprağa gömülmedi ve tekrar suya bırakıldı

26 Eylül 2017 Salı 10:15
Kıyaya vuran deniz canavarını gömemeyince tekrar denize bıraktılar
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FİLİPİNLER'DE karaya vuran canlının ne olduğu çözülemedi.

GÖRÜNCE HERKES ŞAŞKINLIK YAŞADI

Filipinlerin Maasin şehrinde denize giren kişiler kıyıya vuran dev deniz canavarını görünce büyük şaşkınlık yaşadılar.
NE OLDUĞU ÇÖZÜLEMEDİ

Olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bir savaş uçağı büyüklüğünde olan canavarın üzerinde inceleme yapan bilim adamları yaratığın türü hakkında bir bilgiye ulaşamadı.
ÖLMÜŞ BİR BALİNA OLABİLİR

Bazı bilim adamları ise cesedin uzun süre önce ölmüş bir balinaya ait olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler.
"HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Fotoğrafı çeken kişi , canavrı görür görmez denize girip canavarın fotoğrafını çektiğini, hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü ve canavarın uzun bir süre önce öldüğü için çok kötü koktuğunu söyledi.

TEKRAR DENİZE BIRAKILDI

Canavar, çok büyük olduğu için toprağa gömülmedi ve görevliler tarafından tekrar suya atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler
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