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Kıtlık yüzünden takasa başladılar! Saç kesene 5 muz, 2 yumurta

Venezuela'da gıda ve ilaç kıtlığı uyarıları devam ederken ekonomik kriz, takas ekonomisini doğurdu. Bir saç kesimi için para yerine 5 muz ve 2 yumurta verilebiliyor

Kıtlık yüzünden takasa başladılar! Saç kesene 5 muz, 2 yumurta

Venezuela'da gıda ve ilaç kıtlığı uyarıları devam ederken ekonomik kriz, takas ekonomisini doğurdu. Bir saç kesimi için para yerine 5 muz ve 2 yumurta verilebiliyor

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:37
Kıtlık yüzünden takasa başladılar! Saç kesene 5 muz, 2 yumurta
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VENEZUELA'DA siyasi krizin ekonomik yansımaları ve sosyal alanda yarattığı tahribat kısa sürede düzeltilebilecek gibi değil. Her gün değişen fiyatlar, yerel para birimi Bolivar'in dolar karşısındaki değerinde resmi kur ile serbest piyasa arasında 80 kata ulaşan farklılık, eriyen maaşlar ve bir de bunun üstüne eklenen nakit para sıkıntısı, Venezuelalıların yaşamını her açıdan zorlaştırmış durumda. Venezuela'da yaşanan kriz beraberinde gıda kıtlığı gibi temel sorunları da gündeme getiriyor.

SOKAK SATICILARI DA TAKAS YAPIYOR
 Bloomberg'in haberinde kriz nedeniyle vatandaşlar arasında yaygınlaşan "takas ekonomisi" anlatılıyor. Haberde, "Birinde bir şeyden çok fazla ve başka bir şeyden çok az varsa, bir aranjman yapılabilir. Lise arkadaşlarım ile pirinç için mısır unu, görümcemle yağ için yumurta takas ettim. Sokak satıcıları da takas yapıyorlar, örneğin bir kilo unun ödemesi için bir kilo şeker alıyorlar" deniliyor.

PEÇETE KARŞILIĞI YEMEK
Haberde, diş macunundan bebek formülüne her şeyin takas edilmesine olanak tanıyan Facebook sayfaları ve sohbet odası grupları olduğu belirtilerek, "Kırsal kesimde bir berber, avize ağacı, muz veya yumurta için saç kesiyor. Moto-taksi sürücüleri sizi bir karton sigara için gitmeniz gereken yere ulaştırıyor. En sevdiğim Meksika restoranlarından birinin sahipleri, birkaç paket kâğıt peçete karşılığında bir tabak burrito (bir çeşit dürüm), enchilada (böreğe benzeyen acılı bir yemek), tamale (mısır unu ile kıyma ve kırmızı biberle yapılan Meksika yemeği) ve tako sunuyor. Ofisime yakın bir fast food restoranında, kasada çalışan adam, 800 bin Bolivar ile geri dönme sözüme karşılık, ödemeden tavuk, pilav ve sebze siparişimi alıp gitmeme izin verdi. Bu tür bir güven ile hareket, birkaç yıl önce hiç duyulmamıştı" deniliyor.

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Anahtar Kelimeler:
VenezuelaKıtlık
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