Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.213
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8352
EURO
4.2966
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!
Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi...
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli gerçekler!
Kadın cinsel uyarıcıların ardındaki gizli...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor

Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenle İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Tür kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı’nın iade edilmeyeceği bildirildi. Akhanlı’nın, 18 Ekim'de Köln'e dönmesi bekleniyor

Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor

Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenle İspanya'da gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Tür kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı’nın iade edilmeyeceği bildirildi. Akhanlı’nın, 18 Ekim'de Köln'e dönmesi bekleniyor

13 Ekim 2017 Cuma 20:22
Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor
banner404

İSPANYA Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Rafael Catal’ın önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından Akhanlı'nın Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Doğan Akhanlı, Kölner Stadt Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada artık İspanya’yı terk edebileceğini söyledi. Akhanlı’nın 18 Ekim'de daha önce yaşadığı Almanya’nın Köln kentine döneceği belirtildi.

Gabriel'den ilk yorum

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İspanyol hükümetinin Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade işlemlerini durdurmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Öte yandan Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Akhanlı hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğan AkhanlıKölnİspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor
Hindistan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı ediyor
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'
'İran’la nükleer antlaşmasından çekilmeyeceğiz'
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim