Kırmızı bültenle aranıyordu: Ülke ülke geziyor

İSPANYA Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Rafael Catal’ın önerisiyle Bakanlar Kurulu tarafından Akhanlı'nın Türkiye’ye iadesine ilişkin işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Doğan Akhanlı, Kölner Stadt Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada artık İspanya’yı terk edebileceğini söyledi. Akhanlı’nın 18 Ekim'de daha önce yaşadığı Almanya’nın Köln kentine döneceği belirtildi.

Gabriel'den ilk yorum

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İspanyol hükümetinin Doğan Akhanlı’nın Türkiye’ye iade işlemlerini durdurmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Öte yandan Akhanlı, 1989 yılında bir kişinin öldüğü döviz bürosu soygununa katıldığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konmuştu. Akhanlı hakkındaki davadan 2011 yılında beraat etmiş, ancak 2013 yılında Yargıtay kararı bozmuş ve bunun üzerine Akhanlı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istemiyle yeniden dava açılmıştı.