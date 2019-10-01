'Kırmızı bere' yasaklandı

AFRİKA ülkesi Uganda'da hükümet, ünlü şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine'nin sürekli kullandığı "kırmızı bere"nin takılmasını yasakladı.Ülke basınındaki haberlere göre, Uganda Ordu Sözcüsü Richard Karemire, kırmızı berenin asker üniformasına dahil edildiğini, bu yüzden kamuya yasaklandığını belirtti.

Karemire, "Kırmızı bere, Uganda Halk Savunma Kuvvetlerin (UPDF) üniformasına dahil edildi ve yönetmeliği yayımlandı. Bundan sonra kırmızı bere takan sivil, en az 5 yıl hapis cezasına çarpıtılacak." dedi.Uganda'da 2021'de yapılacak seçimlerde başkanlık için yarışacak Wine, yasakla ilgili henüz açıklama yapmadı.



Wine, kırmızı bereyi hiç çıkarmıyor



Halk Gücü (People Power) olarak bilenen popüler hareketin lideri Wine, 2017'de bağımsız milletvekili seçildikten sonra mevcut yönetime yönelik sert eleştirileriyle ülke gündemine oturmuştu.

Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin konvoyunun taşlanmasında rol aldığı iddiasıyla "vatana ihanet" başta olmak üzere çok sayıda suçlamayla yargılanan Wine, herhangi bir suçtan mahkumiyet alırsa seçimlere katılamayacak.

