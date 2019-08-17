Kırım’da İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 1700 bomba bulundu

Kerç’teki bir kalede yapılan çalışmalarda Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında kullanılan bir mühimmat deposu tespit edildi. Depoda parça tesirli iki buçuk kilogram ağırlığında 1700 bomba bulundu. Depoda ayrıca yüksek infilak bombası yer aldı.Güvenli bir şekilde depodan çıkartılan bombalar bölge deniz birliğine verildi. Buradan özel bir alana götürülen bombalar imha edildi.Kırım’da mart ayında Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndan kalma 500 kilogramlık bir bomba imha edilmişti.Kremlin’deki arazi güçlendirme çalışmaları esnasında da , İkinci Dünya Savaşı yıllarından kalma bir hava bombası bulunmuştu.