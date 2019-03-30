Kırım'dan Montrö Sözleşmesi'ni gözden geçirme çağrısı

NATO’ya ait savaş gemilerinin Gürcistan ve Ukrayna ile tatbikat yapmak üzere Karadeniz’e girişlerini yorumlayan Kırım Parlamentosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Yuriy Gempel, "Tüm bunlar açıkça yapılan savaş çığırtkanlığı. ABD’nin Karadeniz’deki bu tutumu gerilime neden oluyor" dedi. Bu yüzden Karadeniz boğazlarındaki gemilerin geçişini düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gempel, şöyle konuştu: "İleride de böyle devam edecek olursa NATO’ya ait savaş gemilerinin Karadeniz’de bulunma sürelerinin kısaltılması bakımından Montrö Sözleşmesi’ni gözden geçirme konusu gündeme getirilmeli. Yabancı ülkelere ait askeri grupların Karadeniz bölgesinde gerilime neden olmalarına izin verilmemeli." Gempel, yabancı askeri gemilerin Karadeniz’e tüm girişleri konusunda bölgedeki ülkelerin mutabakatının alınması ve iyi komşuluk ilişkileri politikasına aykırı bir biçimde hareket edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Türk boğazlarından gemilerin geçişini düzenleyen 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre tüm ülkelerin ticari gemilerine İstanbul ve Çanakkale Boğazı'ndan serbest geçiş sağlanıyor, yabancı ülkelere ait savaş gemileri ise Karadeniz’de en fazla 21 gün kalabiliyor.