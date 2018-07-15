Kırbaç cezasını izlemek için turistler geldi

GEÇTİĞİMİZ Nisan ayında Açe’de kamuya açık alanda infazların gerçekleştirilmeyeceğini açıklayan Endonezyalı yetkililer buna rağmen bu kuralı önceki gün esnetti. Ülke içerisinde muhafazakarlığın üst seviyede olduğu ve şeriat kurallarının geçerli olduğu Açe’de Baiturrahim Camisi’nde 15 kişi kırça cezası aldı.

Eşcinsel ilişkiye girmek, kamuya açık yerde sevgi göstermek, alkol satmak ya da tüketmek gibi farklı suçlardan gözaltına alınan ve kırbaç cezası verilen kişiler teker teker cami önündeki sahneye çıktı. Kırbaçlanan bir eşcinsel çifte 86 kez vurulurken bunu 3 görevli gerçekleştirdi. Uluslararası ajanslar çifte aslında 90 kırbaç cezası verildiğini fakat 4 ay hapis yatma karşılığında bu rakamın 86’ya indirildiğini duyurdu.



Nisan ayında Açe’nin o dönemki valisi Irwandi Yusuf, bundan böyle kamuya açık alanda kırbaç cezasının uygulanmayacağını açıklamış ve o dönemde yapılan infazlar son olduğu gerekçesiyle büyük ilgi görmüştü. Fakat henüz yasal ve teknik düzenlemelerin tamamlanmadığını açıklayan yetkililer önceki gün kırbaç cezasını tekrar kamuya açık alanda uyguladı. Yetkililerin bu kararı bölgede adeta sevinç yaratırken, Malezya’dan turistlerin bu etkinliği izlemek için geldi ve çok sayıda Endonezyalı da yaşananları anbean telefonlarına kaydetmek için mücadele etti.



EPA’nın servis ettiği fotoğraflarda çok sayıda insan görülürken, sahnenin önünde oturan bir grup yönetici ve siyasetçinin de yer alması dikkat çekti. Fotoğraflarda bir tarafta halk fotoğraf çekmeye uğraşırken, resmi kıyafetleri olan yetkililer yaşananları oturarak izledi.



Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 16:02