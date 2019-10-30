Kimyasal sızıntı alarmı! Kapatıldı
Alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı
DÜNYA 30.10.2019, 23:17
İNGİLTERE'DE yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Londra'nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesinde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.
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