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"Kimyasal silah kullanmadık" diyen Esad'ı yalanlayan tespit!

Doğu Guta'daki saldırı sonrası "Kimyasal silah kullanmadık, araştırılsın" diyen Esad'ı yalanlayan açıklama Dünya Sağlık Örgütünden geldi: 500 hastada kimyasal kalıntısı tespit edildi

"Kimyasal silah kullanmadık" diyen Esad'ı yalanlayan tespit!

Doğu Guta'daki saldırı sonrası "Kimyasal silah kullanmadık, araştırılsın" diyen Esad'ı yalanlayan açıklama Dünya Sağlık Örgütünden geldi: 500 hastada kimyasal kalıntısı tespit edildi

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:15
"Kimyasal silah kullanmadık" diyen Esad'ı yalanlayan tespit!
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DÜNYA Sağlık Örgütünden "Kimyasal silah kullanmadık, araştırılsın" diyen Esad'ı yalanlayan açıklama geldi. Örgüt, Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

ESAD REJİMİ, OPCW'Yİ SURİYE'YE DAVET ETTİ

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (KSYÖ/OPCW), Duma'da iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturması için ekip göndermeye davet ettiklerini duyurmuştu.

OPCW'yi resmen davet ettiklerini ve iddia edilen kimyasal saldırıyı soruşturmasına yardımcı olacaklarını belirten Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM'ye bağlı kuruma, 'tam bir şeffaflık içinde çalışması ve güvenilir, somut kanıtlara dayanması' çağrısı yaptı.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri'nden bir yetkilinin ''Bazı Batılı tarafların kendi saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için reklamını yaptıkları suçlamaların gerisindeki hakikati ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz'' dediğini aktardı.

"HER TÜRLÜ YARDIMI YAPACAĞIZ"

Suriye Dışişleri'nin OPCW'ye Duma'ya girip iddiaları yerinde soruşturacak ekip göndermesi için resmi davette bulunduğunu vurgulayan SANA, OPCW'nin uzman ekibinin Duma'ya gitmesi halinde Suriye hükümetinin gereken tüm yardımı sağlayacağının altını çizdi.

Suriye hükümeti Duma'da kimyasal saldırı düzenlediği iddialarını kesin dile reddederken Moskova da iddiaların cihatçılarla bağlantılı unsurların bir komplosu olduğuna dikkat çekiyor.

TRUMP, KREMLİN VE ŞAM'I DİNLENMİYOR

Ancak iddialara ilk tepkisi ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran, Hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var'' şeklinde olan ABD Başkanı Donald Trump, dün de ''Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve diğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız'' diye konuştu.

Trump, iddia edilen kimyasal saldırının olası sorumlularıyla ilgili ''Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi, bulup ortaya çıkaracağız'' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
OPCWDoğu GutaEsad
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