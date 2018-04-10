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Kimyasal saldırı iddialarının ardından Esad rejiminden kritik hamle!

Son dakika! Esad rejimi kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için OPCW'den bir ekibi ülkeye davet etti

Kimyasal saldırı iddialarının ardından Esad rejiminden kritik hamle!

Son dakika! Esad rejimi kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için OPCW'den bir ekibi ülkeye davet etti

10 Nisan 2018 Salı 17:45
Kimyasal saldırı iddialarının ardından Esad rejiminden kritik hamle!
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SURİYE hükümeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere Suriye'ye davet etti.

LAVROV: KSYÖ UZMANLARINA GÜVENLİK GARANTİSİ SUNMAYA HAZIRIZ

 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırının soruşturulması için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) uzmanlarına güvenlik garantisi sunmaya hazır olduklarını söyledi.

DUMA'DA KİMYASAL SALDIRI

Suriye ordusunun kuşatma altında tuttuğu Duma'ya kimyasal silahlarla saldırdığı iddia edildi. Beyaz Baretliler isimli sivil savunma örgütünün paylaştığı bilgilere göre saldırının faili Şam yönetimi. Suriye ise kimyasal saldırı iddiaları kesin bir dille reddetti. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bir hükümetlerarası organizasyondur. Örgüt, kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelere sözleşmedeki kurallara uymayı ve ülkelerin elindeki kimyasal silahların imhasını teşvik etmektedir. Örgüt çalışmalarından dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü

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Anahtar Kelimeler:
Esad RejimiOPCW
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