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Kimseyi umursamadan trende cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de gündüz vakti yolculuk ettikleri trende çevredekileri umursamadan cinsel ilişkiye giren çift, peronda bulunan yolcular tarafından görüntülendi

Kimseyi umursamadan trende cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de gündüz vakti yolculuk ettikleri trende çevredekileri umursamadan cinsel ilişkiye giren çift, peronda bulunan yolcular tarafından görüntülendi

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:22
Kimseyi umursamadan trende cinsel ilişkiye girdiler
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İNGİLTERE'NİN Surrey bölgesinde bir çift, yolcuların gözü önünde trende cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Caterham istasyonunda kaydedilen görüntüler büyük şaşkınlık yarattı.

KİMSEYE ALDIRMADILAR
Trende ilişkiye giren çiftin, vagonun penceresinin önünde ayağa kalkarak eylemlerine devam etmeleri çevrede bulunanları hayrete düşürürken, ikilinin rahat tavırları da herkesi şaşırttı.

"OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"
İstasyonda bulunan bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İngiliz Ulaştırma Polisi, trende cinsel ilişkiye girildiğini tespit ettiklerini ve olayın takipçisi olduklarını söyledi.

POLİS, BİLGİSİ OLANLARDAN YARDIM İSTEDİ
Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken konu ile ilgili bilgisi olanların kendilerine ulaşmasını istedi. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edilirken video her ne kadar bulanık olsa da sözkonusu çiftin ilişkiye girdiklerinin kesin olduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltereTrenCinsel Ilişki
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