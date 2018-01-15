Kimse inanamadı! Otomobil binanın ikinci katına saplandı!

KALİFORNİYA'YA bağlı Santa Ana’daki diş doktoruna dün beklenmedik bir misafir geldi. Sürücüsü, hızlı sürdüğü otomobilin kontrolünü kaybedince, araç diş kliniğinin ikinci katına adeta saplandı.
Hızla giden aracın, yoldaki şeritleri ayıran kısma çarpınca havalandığını belirten yetkililer, otomobilde bulunan iki kişinin hafif yaralandığını açıkladı.
ABD polisi, sürücünün uyuşturucu kullandığını itiraf ettiğini de duyurdu.
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