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Kim’e suikast için özel tim

Güney Kore Savunma Bakanı ‘Kafakesen Birliği’nin kurulacağını açıkladı. ABD basınına göre bu özel timin ana hedefinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a karşı suikast planları olacak

Kim’e suikast için özel tim

Güney Kore Savunma Bakanı ‘Kafakesen Birliği’nin kurulacağını açıkladı. ABD basınına göre bu özel timin ana hedefinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a karşı suikast planları olacak

28 Eylül 2017 Perşembe 11:25
Kim’e suikast için özel tim
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DÜŞMAN kardeşler olarak bilinen Güney Kore ile Kuzey Korearasındaki tansiyon bu kez suikast timi yüzünden gerilebilir. Haftalardır Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore'nin dünyaya meydan okuyarak yaptığı nükleer füze testlerinden dolayı savaş çanlarının çaldığı bölgede bu kez Güney Kore'den 'kafakesen birlik' hamlesi geldi. Güney Kore Savunma Bakanı Song Young-moo'nun ülkesindeki milletvekillerine "Kafakesen Birliği" isimli tugayın yıl sonunda kurulacağını söylediği aktarıldı. Young-moo'nun, söz konusu birliğin gelişmiş helikopterler ve uçaklar sayesinde Kuzey Kore'ye sınır ötesi operasyonlar düzenleyebileceğini açıkladığı vurgulandı. Bakanın ayrıca tugayın amacının Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u öldürmeyi değil sadece korkutmayı hedeflediğine dair sözleri de medyaya yansıdı. Ancak Güney Kore ve ABD basınınagöre, Kafakesen Birliğin ana hedefi Kim Jong-un olacak.
 
İLK GİRİŞİM DEĞİL 
ABD merkezli New York Times gazetesi Güney Kore'nin daha önce de Kuzey Kore liderine suikast girişiminde bulunduğunu hatırlattı. 1960'larda yaşanan olayda Güney Kore'nin eğittiği kişiler, o dönem Kuzey Kore lideri olan Kim Il-sung'a karşı başarısız bir suikast girişiminde bulunmuştu. Güney Kore basını daha önce de Mayıs 2011'de Pakistan'daki operasyonda terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i öldüren ABD'nin SEAL TEAM 6 isimli özel kuvvetlerinin ülkelerinde bir tatbikata katılacağını açıklamıştı. Tatbikatın bir bölümünde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "ortadan kaldırılmasına' yönelik de planların yapılacağı kaydedilmişti.
 
GÜNEY KORE SAVAŞA HAZIRLANIYOR 
Güney Koreliler YouTube'de savaş çantalarının nasıl hazırlanacağını anlattıkları videolar paylaşıyor. Çantanın içinde hayatta kalmak için gaz maskesi, su, yiyecek ve battaniye gibi şeyler bulunuyor. ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış eski General Rob Givens ise savaş çıkması durumunda nükleer silah kullanılmasa bile yalnızca Güney Kore'de günde 20 bin kişinin öleceğini belirtti. 
1950-1953 arasında savaşan Güney Kore ile Kuzey Kore arasında o tarihten bu yana imzalanmış bir barış sözleşmesi bulunmuyor. Aralarında diplomatik ilişkinin de bulunmadığı iki ülke arasında sadece Güney ile Kuzey'i ayıran 38'inci enlemde bir çatışmasızlık bölgesi var.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KoreKafakesen BirliğiABD
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