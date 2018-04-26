Kim, ilk kez sınırı geçiyor! Kore'de tarihi buluşmaya saatler kaldı

DÜNYA, Kore Yarımadası'nda gerçekleşecek tarihi buluşmayı bekliyor.
25 Haziran 1950'de başlayan savaşı ateşkes imzalayarak bitiren ancak barış anlaşması imzalanmadığı için halen sresmi olarak savaş halinde olan Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri, yarın sabah (Türkiye saatiyle gece yarısı) bir araya geliyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, yerel saatle 09.30'da sınırda görüşecek. Görüşmenin yerinin belli olmasını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu.
Tarihi randevuyla, Kim Jong-un, savaşın fiilen sona erdiği 1953 yılından bu yana sınırı geçen ilk Kuzey Kore lideri olacak.
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