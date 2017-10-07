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'Kim, ABD’nin batı kıyısını vuracak'

Yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleriyle 3. Dünya Savaşı'nı adeta başlatmak için sabırsızlanan Kuzey Kore'den yeni bir haber var. Geçtiğimiz hafta başkent Pyongyang'a giden Rus yetkililer, "Uzun menzilli füzeler için yeni testlere başlayacaklar" ifadesini kullandı

'Kim, ABD’nin batı kıyısını vuracak'

Yaptığı kıtalararası balistik füze denemeleriyle 3. Dünya Savaşı'nı adeta başlatmak için sabırsızlanan Kuzey Kore'den yeni bir haber var. Geçtiğimiz hafta başkent Pyongyang'a giden Rus yetkililer, "Uzun menzilli füzeler için yeni testlere başlayacaklar" ifadesini kullandı

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:32
'Kim, ABD’nin batı kıyısını vuracak'
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KUZEY Kore’nin çılgın lideri Kim Jpng-un’un yeniden füze denemesi için hazırlıklara başladığı açıklandı. Pyongyang’ı ziyaret eden ve ikili görüşmelerde bulunan Rus vekil Anton Morozov ve parlamentonun uluslararası ilişkiler komitesi, RIA haber ajansına konuştu.

Ziyaret sonrasında Rusya’da açıklamalar yapan Morozov, “Uzun menzilli füze için yeni testler hazırlıyorlar. Bize ABD’nin batı kıyılarını vurabilecek matematik hesaplamaları bile gösterdiler. Anladığımız kadarıyla bu füze denemesini yakın bir gelecekte gerçekleştirecekler. Kavgacı ve geri atmayan bir ruh hali içindeler” dedi.

Reuters’ın haberine göre Washington yönetimi, Kore İşçi Partisi’nin kuruluş yıl dönümü olan 10 Ekim tarihinde bir füze denemesi gerçekleştirileceğini tahmin ediyor. Ajansa konuşan ve ismini vermek istemeyen bir yetkili, fırlatılması beklenen füze hakkında bir açıklama yapmadı.

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