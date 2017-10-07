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Kıllı bacaklarıyla reklamda oynayan genç kadına tecavüz tehdidi

26 yaşındaki İsveçli manken Arvida Byström, bacaklarındaki kılları almadığı için büyük tepki çekti. Adidas'ın yeni model spor ayakkabısının reklamında oynayan Byström, "Birçok taciz mesajı ve tecavüz tehdidi aldım" dedi

Kıllı bacaklarıyla reklamda oynayan genç kadına tecavüz tehdidi

26 yaşındaki İsveçli manken Arvida Byström, bacaklarındaki kılları almadığı için büyük tepki çekti. Adidas'ın yeni model spor ayakkabısının reklamında oynayan Byström, "Birçok taciz mesajı ve tecavüz tehdidi aldım" dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 19:23
Kıllı bacaklarıyla reklamda oynayan genç kadına tecavüz tehdidi
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İSVEÇLİ model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi. 26 yaşındaki manken, Adidas’ın yeni model bir spor ayakkabısının reklamında oynadı. Byström reklamın YouTube’da yayınlanmasının ardından bir çok taciz mesajı aldığını belirtti.

Bystrom Instagram’daki bir paylaşımında, sosyal medyadan aldığı doğrudan mesajlarda kendisini tecavüzle tehdit edenler de olduğunu söyledi. Arvida Byström modelliğin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor ve vücut kıllarıyla çektirdiği fotoğraflarla tanınıyor. Byström’ün Instagram’daki takipçileri arasında kendisine destek verenler de vardı.

Ina isimli bir başka kullanıcı ise “Kıllı bacaklar bana göre değil ama sen mutluysan bu harika. Ne istersen onu yap” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıllı Bacaklı KadınReklam
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