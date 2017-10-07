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Kıllı bacaklarıyla fenomen olan İsveçli modele tecavüz tehdidi

İsveçli model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi

Kıllı bacaklarıyla fenomen olan İsveçli modele tecavüz tehdidi

İsveçli model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi

07 Ekim 2017 Cumartesi 09:38
Kıllı bacaklarıyla fenomen olan İsveçli modele tecavüz tehdidi
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İSVEÇLİ model Arvida Byström, bir reklamda kıllı bacaklarıyla görünmesinin ardından tecavüz tehditleri aldığını söyledi.

26 yaşındaki manken,  Adidas'ın yeni model bir spor ayakkabısının reklamında oynadı.

TECAVÜZ TEHDİDİ

Byström reklamın YouTube'da yayınlanmasının ardından birçok taciz mesajı aldığını belirtti.

Bystrom  Instagram'daki bir paylaşımında, sosyal medyadan aldığı doğrudan mesajlarda kendisini tecavüzle tehdit edenler de olduğunu söyledi.

KILLI FOTOĞRAFLARIYLA BİLİNİYOR

Arvida Byström modelliğin yanı sıra fotoğrafçılık da yapıyor ve vücut kıllarıyla çektirdiği fotoğraflarla tanınıyor.
DESTEK VERENLER DE VAR

Byström'ün  Instagram'daki takipçileri arasında kendisine destek verenler de vardı.

Brian adlı takipçi "Bir erkek olarak ben kıllı bacaklarda bir sorun görmüyorum. Kılların orada olmasının bir nedeni var" dedi.

Linonono adlı takipçi de "Traş olup olmayacağına veya vücudunun bi başka yerine neler yapacağına kendin karar vermelisin" yorumunu yaparken, Ina, "Kıllı bacaklar bana göre değil ama sen mutluysan bu harika. Ne istersen onu yap" dedi.

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