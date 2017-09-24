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Kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bulunan kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yarandı

Kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde bulunan kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yarandı

24 Eylül 2017 Pazar 21:24
Kiliseye silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı
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ABD'NİN Tennessee eyaletine bağlı Nashvillle kentindeki Burnette Kilisesine silahlı saldırı düzenlendi. Nashvilleli yetkili Joseph Pleasant, saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını bildirdi. Pleasant, yaralıların tedavi edilmek üzere Vanderbilt Hastanesine kaldırıldığını bildirdi. Saldırının terör saldırısıyla bağlantılı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

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TennesseeNashvilleABD
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