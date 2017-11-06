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Kilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri çıktı

ABD Teksas'ta 26 insanı gözünü kırpmadan katleden Devin Patrick Kelley, 26 yaşında bir beyaz Amerikalı. Kurşun geçirmez çelik yelek giyen saldırganın kullandığı otomatik silah ise, Ruger AR-556. Yaşamını yitiren kurbanlar arasında hamile kadınlar ve çocuklar da var

Kilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri çıktı

ABD Teksas'ta 26 insanı gözünü kırpmadan katleden Devin Patrick Kelley, 26 yaşında bir beyaz Amerikalı. Kurşun geçirmez çelik yelek giyen saldırganın kullandığı otomatik silah ise, Ruger AR-556. Yaşamını yitiren kurbanlar arasında hamile kadınlar ve çocuklar da var

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:10
Kilise katliamını yapan eski Hava Kuvvetleri askeri çıktı
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ABD'nin Teksas eyaletinde kurşun geçirmez çelik yelek giyerek girdiği kilisede en az 26 insanı öldüren katil, eski bir Hava Kuvvetleri askeri çıktı. CNN International, Ordu sözcüsünün açıklamasını yayınını keserek duyurdu.

26 yaşındaki beyaz Amerikalı Devin Patrick Kelley, katliamı bir Ruger AR-556 silah kullanarak gerçekleştirdi. Kelley'nin böz konusu otomatik silahı geçen yıl satın aldığı açıklandı.

Tamamen siyah giyen eski asker, kilisenin dışında ateş açmaya başladı ve peşinden içeri girip pazar ayinine gelen cemaati taradı. Teksaslı yetkililer, 23 kişinin kilisede, iki kişinin kilise dışında, bir kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Saldırı sırasında üç kez silahını dolduran Kelley'nin katlettiği insanlar arasında çocuklar ve hamile kadınlar da var.

Silahını düşürdükten sonra kaçan saldırgan aracında ölü bulundu. Saldırı sırasında bir mahalle sakini tarafından takip edilen Kelley'nin intihar mı ettiği yoksa vurularak mı öldüğü henüz bilinmiyor.

Trump: Şeytani bir davranış

Asya turuna çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından saldırıyı takip ettiğini söyledi. Trump, "Tanrı Teksas'ta Sutherland Springs'teki insanların yanında olsun. FBI ve polis olay yerinde, durumu Japonya'dan takip ediyorum" diye yazdı.

Peşinden yaptığı açıklamada ise saldırıyı 'şeytani bir davranış' olarak tanımlayan Trump, şunları söyledi:

"Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı.

Bunun gibi zor zamanlarda biz Amerikalıların en iyi yaptığı şey bir araya gelmektir. El ele tutuşuruz ve gözyaşlarımızla ve üzüntümüzle güçlü dururuz. Benim yönetimim eyalet ve yerel yetkililere tam destek vererek soruşturmayı destekliyor. Bütün Amerika, yaralılar ve aileleri için Tanrı'ya dua ediyor ve onların yanından ayrılmayacağız."

Bu yıl içindeki 307. saldırı

Boston Globe gazetesi, son Teksas katliamıyla birlikte ABD'de bu yıl içinde 307 kitlesel silahlı saldırı düzenlendiğini aktarıyor.

Geçen ay Las Vegas'ta bir konserde eğlenenleri hedef alan bir beyaz Amerikalı saldırgan, ülke tarihinin en kanlı saldırısına imza atmıştı. Otel penceresinden konserdeki kalabalığı tarayan saldırgan, 58 insanı öldürmüştü.

Türkiye kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Teksas'taki kilise saldırısı için bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD’nin Teksas Eyaleti’nde bir kilisede meydana gelen saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
KiliseKatliamHava KuvvetleriTeksasDevin Patrick Kelley
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