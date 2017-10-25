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Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var

Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı

Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var

Reuters, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı

25 Ekim 2017 Çarşamba 23:59
Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var
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REUTERS, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı

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KievPatlamaYaralılar
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