Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var

REUTERS, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı