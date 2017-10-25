Kiev'de patlama: Yaralılar arasına milletvekili de var

REUTERS, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir patlama meydana geldiğini duyurdu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamada yaralılar arasına Ukraynalı bir milletvekilinin de olduğu aktarıldı. Milletvekili İhor Mossiyçuk ve siyaset yorumcusu Vitaliy Bala'nın yaralılar arasında olduğu İçişleri Bakanlığı Danışmanı Zoryan Şikiryak tarafından açıklandı
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.